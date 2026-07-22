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Царьград

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Водоканал ЮБК ограничил подачу воды в Ялте с 19:00 до 22:00

Водоканал ЮБК ограничил подачу воды в Ялте с 19:00 до 22:00

"Водоканал ЮБК" сообщил о временном ограничении подачи воды в Ялте с 19:00 до 22:00 ежедневно из-за отключений электроэнергии.

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