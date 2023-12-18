Читатели Noi.md оценили деятельность Службы 112

После гибели двух человек, замерзших в застрявшей в снегу машине, Noi.md призвал своих читателей ответить на следующий вопрос: Как вы оцениваете деятельность Службы 112, особенно в условиях плохой погоды? 59,4% респондентов признались, что никогда не звонили в Службу 112, а 25,3% заявили, что деятельность центра оставляет желать лучшего.