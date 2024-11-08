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Царьград

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Под Смоленском женщина несколько часов возила в машине труп матери

Под Смоленском женщина несколько часов возила в машине труп матери

В местном бюджете не хватило денег на перевозку останков в морг. Ситуацию проверяет прокуратура.Вопиющая история случилась в Смоленской области.

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