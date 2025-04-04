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Царьград

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ВСУ надавили на больное. В бой пошли боевые "Гарпии"

ВСУ надавили на больное. В бой пошли боевые "Гарпии"

"Бусификация" мужчин не способна в полной мере восполнить дефицит в рядах украинской армии. Вывод: пора переходить на женщин.

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