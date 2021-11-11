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Правительство России освободит от аудита примерно 20 тыс. компаний

Правительство России освободит от аудита примерно 20 тыс. компаний

Москва, 12 ноября. Российские малые и средние непубличные компании освободят от нагрузки примерно в 10 млрд рублей в год.

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Комментарии
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Alex Немо
Если госкапитал присутствует то не должно быть никаких освобождений от аудита. Это каким идиотом нужно быть чтобы открыто давать возможность воровать из бюджета да еще и отказываться от контроля за этим процессом!? Хотя нет, это же гениально! Организовывай малые предприятия, качай в них бабло из бюджета и никакого контроля за тем куда бабло уходит...
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