Правительство России освободит от аудита примерно 20 тыс. компаний

Alex Немо

Если госкапитал присутствует то не должно быть никаких освобождений от аудита. Это каким идиотом нужно быть чтобы открыто давать возможность воровать из бюджета да еще и отказываться от контроля за этим процессом!? Хотя нет, это же гениально! Организовывай малые предприятия, качай в них бабло из бюджета и никакого контроля за тем куда бабло уходит...