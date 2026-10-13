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How Kamala Harris Wasted a Year to Make Her Case

“Kamala Harris has kept the door open to running for president again in 2028. What she failed to do over the past year, even onetime supporters and allies of the former vice president say, is give voters a reason to reconsider her if she does,” Politico reports.

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