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Счета на миллионы и демонстративное молчание: почему Ревва, Летучая и Малахов оказались в должниках у ФНС

Счета на миллионы и демонстративное молчание: почему Ревва, Летучая и Малахов оказались в должниках у ФНС

Российский шоу-бизнес продолжает жить на широкую ногу: миллионные гонорары, лучшие концертные площадки, эфиры на телевидении и государственные преференции.

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