Почему республики СССР боятся объединения с Россией? Ведь в СССР им жилось лучше, чем сейчас

Темы дняПолитикаПочему республики СССР боятся объединения с Россией? Ведь в СССР им жилось лучше, чем сейчас На днях вышли результаты опроса украинцев, удивившие меня до глубины души и заставившие написать эту статью.Вернуться к статье7417НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯЯнаЕсли бы лучше жилось тогда, не колебались бы..Boris MaxВсё просто... местная элита не хочет терять власть.... все понимают какие перемены приближаются в РОССИИ!.ААнатолийБорис, Вы попали в точку. Ну разве эти многочисленные царьки хотят опять под справедливую чью-то руку, хотя и кормящую, но всё-таки за ухо схватить могущую. Вот и мечутся между "незалежностью" и желанием прокормиться. Высматривая, а кто больше даст. Хотя правители понимают, что Запад им просто так ничего не даст. Вот и готовы чем угодно торговать и орать, народ одурачивая, про "незалежность".Майер АрмановТолько Новый социализм в России, может стать привлекательным для всех бывших союзных республик. Где власть будет принадлежать не олигархам, а народу, при наличии рынка для малого и среднего бизнеса. Другого пути для благополучия простого народа нет. Голосуем за левый блок, идущий на выборы от КПРФ.Boris MaxКоммуняки не те что были при Сталине. А сейчас там или со справкой из жёлтого дома или воры... Кстати спросите у ЗЮ сколько он нефти продал в замен на продовольствие? и где деньги ЗИН?МГМалик ГумеровБег на месте , по беличьему колесу ? Откуда этот наив , что через выборы партий возможна смена общественных формаций - системы госустройства ? История мира такого не знает !!! Все партии работают по правилам игры победителя ! Кто победил в 90-е ? Партии это инструмент пасти электорат , стоять на страже системы !!! И КПРФ сегодня тоже стоит на страже интересов победителя = прозападной крупной буржуазии ! ... Иначе их бы просто не было в поле игры ! Их лозунги , программы это фантики = лапша на уши ! ... ----------------------------- " власть будет принадлежать ... народу" - если только сам народ проснется и осознанно начнет борьбу , мирно , за свои права ! Если и дальше будет спать , надеяться на партии ... = как овечек будут и дальше только пасти !Boris MaxЧто такое КПРФ? Сборище богатых но без власти утырков. Платошкин недоученный дипломат, которого ВЫГНАЛИ с работы в МИД. ЗЮ, старый лис миллиардер, который власть не отдаст... а это на руку нынешней власти. Сменится Дума, либералов из экономики выгонят, вот и будет нормальная Страна с социалистическим направлением!Людмила БаталоваВ одной стране нынешние руководители бывших республик не смогут иметь того веса, какой они имеют сейчас, не смогут столько "зарабатывать". Они станут практически обычными гражданами. А обычные граждане бывших республик обработаны идеологически. На Украине и в Белоруссии, например, верят, что они - совершенно другой народ.Boris MaxНи там ни там простые люди как раз верят что мы один народ!Людмила БаталоваНе бывала ни на Украине, ни в Белоруссии. Возможно, часть народа верит, что мы - один народ. Но количество обработанных выросло. Они ведь тоже не все бывали в России. Обратите внимание: почти все россияне хорошо относятся к другим, а многие бывшие ненавидят нас, непонятно за что.ЯЯнаДругой так другой.. Какая разница?LSLiudmila SolodkoОтвечу. За то, что поверили в то, что им вешали упорно на уши в 90 годы, что жить он и будут как в раю, что то, что получают сейчас увеличится в разы и будет падать с неба. Видела в те времена такой плакат, корова - кушает в РФ, гадит в ЕС а доят ее те, кто посередине. Кстати в такие сказки поверили и многие из нас. Чудо свершилось,0 но оказалось, что до сиськи всех не допустили да и сисек столько нет, вот и результат. А быть президентом хоть и нищей страны это не тоже самое, что простым человеком в богатой.ММарияЭто верно. Ваш вопрос, за что ненавидят? Мне думается, это комплекс неполноценности в сочетании с завистью. И вот ещё что поразительно: упоротые "украинцы" почему-то доказывают с пеной у рта, что они именно не русские. Не китайцы, не узбеки, не чукчи - а только не русские. Почему не китайцы, не узбеки? А только исключительно не русские. Потому что в душе они сами в этом сомневаются. У половины людей в России , в том числе у меня, украинские фамилии. У отца в паспорте было написано, что он украинец. Но нам и в голову не приходило, что мы не русские. Это одна нация.NNataДалеко не все...Леонид Алексеев"А самое главное - нет великой идеи, как в СССР"------Ну,насмешил автор!Это ты про утопию под названием кумунизьма,что-ли?Так коммуняки,обещавшие к 1980 году кумунизьму,сами обосрались и вместо кумунизьмы развалили страну!!!Люди со здоровой психикой давно уже отказались от этой "великой идеи" и просто живут,неплохо,кстати,в основном живут-лучше,чем при "кумунизьме"!!!СКСергей КИдеи должны быть. Великая страна должна иметь великие идеи. В них ничего страшного! Только польза. Без идей люди - что бараны на лугу. Стадо животных. И страна начинается- с идеи. Однако обсераться власти могут. От этого не застрахованы. Это большой вопрос - идея утопическая. Или власти такие. Идеи извратили или не продумали, а деньги украли. Поскольку второе несомненно, то насчет первого - не надо спешить. Если лично обосрался, не обобщай.Леонид АлексеевТак это ты и твои коммуняшки с вашей припизднутой идеей обосрались!А мне и без "великой идеи",но с нормальной наконец-то страной Россией и с нормальным руководителем неплохо живётся!!!СКСергей КЯ совсем не коммуняшка. Страны без идеи существовать не может. Вот возьми США. Там есть конечно идея. Или была... может пропала. Тогда развалятся. И вы - пока никто... Галдешь один. Может лично проблемы решили. А где счастливая страна?Леонид АлексеевСерёжа,ну,будь логичным!Вот ты утверждаешь,что при коммуняках была идея и даже "великая",но при этой "великой" идее проливались реки крови,уничтожены десятки миллионов людей от террора,голодоморов и войн и что?Людей нет!"Великая идея"накрылась пиз...ой!И,к сожалению,вместе со страной!Так что выходит твоя "идея об идее" не имеет под собой основания!?Тогда как в мире большинство стран живут себе без всяких идей и живут неплохо!Да и мы сегодня,"безыдейная"Россия,живёт так хорошо,как не жила никогда за всю историю существования:мирно,сыто,свободной и открытой страной!!Вывод:твоя "идея об идее"-очередная идея-фикс!СКСергей КНе бывает стран, тем более империй, без идеи. Обосрались не столько коммуняшки, сколько население, в том числе и ты. Ну тебе может и в джунлях неплохо живется. Или бомжом. Мурлом каким. Может буржуазным. А нормальным людям нормальная страна нужна. Ничего кроме общих идей, различных людей, разных национальностей, объединить не может. А иначе это просто сброд. Может и ты сброд. До страны не дорос.Леонид АлексеевСКСергей КРеки крови нельзя приписывать большевикам. Россия развалилась и впала в бандитизм еще до большевиков. Россия проигрывала первую мировую. До этого проиграла японскую. Бедность. Разруха. Неграмотность населения. Кроме большевиков были эссеры, например. Они были много злобнее и воинственнее большевиков. Так что Россия впала в гражданскую сама по себе. Нищета и коррупция этому способствовали. Это первое. А второе - Россия - империя. Большинство стран - не империи. Империи многонациональны,. И объединяющие идеи должны быть. Иначе империи рассыпаются. Идеи вообще ни в чем не виноваты. Безобразия творят люди. И неудачниками бывают люди. Идея России - тоже идея. Но... еще должна быть идея какой должна быть Россия. США - тоже империя. И иначе эта страна существовать не может. И конечно есть идея этого американского государства. Ну хоть бы "американская мечта"Леонид АлексеевЧтобы впредь не нести чепуху про царскую Россию,советую посмотреть сериал"История России.ХХ век".Ты основательно запущен,туварыш!СКСергей КПолитические фильмы и передачи часто заказуха. Часть говорят. Часть скрывают. Посмотрю. Вот утверждается, что флот уступал Британии,и еще кому-то. Но проиграл Японии. Которая отнюдь не была в лидерах. Ничего не говорится про коррупцию. А она не только была, но и цвела. И царская власть пала отнюдь не от большевиков. И до них. В силу внутренних причин. А большевики лишь восполльзовались ситуацией.СКСергей КЧтобы преодолеть техническое отставание, кораблибыли заказаны на лучших верфях Германии и Франции. Это из фильма.СКСергей КВообще это против современной России. Идея простая. Бабушка с дедушкой были достойными. Но вот папа бандит или пьяница, а мама проститутка. Таков смысл этой пропаганды. Из чего умные люди сразу сделают вывод, что и ты засранец. Как бы ты не вертелся. Поэтому если ты не чудак на букву м, советую остерегаться критики СССР и коммунистического правления того времени. Лет через сто, когда все уляжется, и если Россия доживет до этих времен, пожалуйста. А сейчас - ты просто трудишься против России как таковой. А если я не прав, выйди на лестничную клетку и кричи: родители мои - мудаки. Вот именно это ты же делаешь, когда поносишь коммунистическое время России. А родителей своих обосрать, слабо? Нам будет любопытно наблюдать... Сри на них!СКСергей КНравится тебе это или нет, но родителей, дедушек бабушек, и даже прародителей - почитают. С единственной целью - самому не превратиться в говно. Ибо плевки в их адрес - это и плевки в тебя. Если ты сам плюешь в своих предков - ну просто плохой человек. Скорее - чужой...!!!Леонид АлексеевНо ещё меньшее доверие вызывает информация коммунистических времён!Там-то, как говорит молодёжь,чистейшая лажа!Преступный коммунистический режим никогда не признается,что он преступный,а потому,чтобы в какой-то мере оправдаться,он поливает грязью царскую Россию.Я не верю им ни на йоту...Леонид АлексеевМальчик,мне 72 года,я рождён ещё при изувере сталине и видел жизнь и политику коммуняк не в кино.Ты ещё может поучишь меня жизни?Леонид АлексеевЭх ты,дуболом,ты так ничего в жизни и не понял,живёшь и рассуждаешь какими-то трафаретами.По твоим дурацким рассуждениям немцы должны почитать Гитлера,но они почему-то осознали,что это не герой и осудили его.Зато вот такие дурачки как ты,будете целовать этого упыря кровожадного сталина в жопу!Целуй,я в этом не участвую.Ладно,будь здоров,мне с тобой,пустомелей,не интересно!СКСергей КСо страны бифштекс не сделай! Нечаянно так. Или нацеленно. Сталина целовать мне не довелось по-любому. Он умер раньше, чем я родился. Равнять Сталина и Гитлера я бы не стал по-любому. Их давно уже нет. А это предательство. Предательство и во время войны было. И полицаи были. И кто-то в лагерях работал. За Сталина они были или против - это все фигня. Мираж. Важно, что вешали и убивали людей обыкновенных. Своих.СКСергей КА сам ты не изувер? Почему ты то хороший? И как тебе удалось в то запутанное время хорошим оставаться? Я моложе. Мне только 65. Коммунистов тоже насмотрелся. Не любил. Но и страшного ничего не помню. Не вешали. Не сажали. За очень очень редким исключением. Ну, тупили... Так это не изуверство. НуСКСергей КА с Сталина в жопу никто и не целует. И Сталина и его злобу я не видел. А в тебе злобы много. Это я вижу! Поэтому опасаюсь - тебя! А не Сталина, который тем более давно в могиле.СКСергей КНасчет равнять Сталина и Гитлера - ты схренел! Вот у меня на войне много родственников погибло. И даже не воевавших. Попавших в оккупацию. В Белоруссии, Украине. За такие мысли - морду бить надо. Не взирая на возраст. Ты их предаешь. Сталинские закидоны - танец балерины в сравнении проделками Гитлера.СКСергей КУ меня нет знакомых, у которых нет погибших на войне или вследствие войны родственников. И у меня есть ( вернее, были) погибшие во время войны родственники. Это коснулось всех! Однако у меня нет родственников, пострадавших от Сталина. И даже нет знакомых, у которых родственники пострадали бы от Сталина. Об этом я узнаю только из телевидения, радио, интернета. Но конкретные такие люди мне никогда в жизни не попадались. Разницу чуешь? Она офигенная! Поэтому, если кто равняет Гитлера и Сталина, он сука. Или сдурел на старости лет.Александр ИвановБольшинство это только сейчас осознали, а верхушка у них что при Союзе, что сейчас не плохо живет!!Татьяна Якуш (Романова)Зачем реанимировать СССР, не рациональнее ли создать из бывших союзных республик блок, подобный НАТО. Пусть каждое государство остается независимым, живет по своим законам, но всякий кто сунется во внутренние дела союзника, не буду показывать пальцем, хоть это и пиндостан, получит по морде, по наглой америкосовской морде.Александр ИвановВояки из них так себе, как сто сразу разбегутся!!Татьяна Якуш (Романова)Так ведь и НАТОВцы не за идею в войнушку играют, а за бабло. Если жареным запахло, как в Афганистане например, тут же по коням, правда пальчиком при этом грозят...СКСергей КНАТО чисто военная организация. А этого мало. Объединение выгодно по экономической причине. Чем больше страна, тем более сложные производства возможно в ней развивать. А это и деньги, и профессиональный и культурный уровень людей. А если нихрена не делать, нахрена страна вообще? Страна - ведь это оболочка. Законы. Производственный отношения между людьми, и между различными производствами. Которых в развитой стране очень много. И все должно как-то регулироваться. Иначе просто оно и не существует.Константин КононовУбить в себе раба!!! Рабство политическое, интеллектуальное, нравственное — какое угодно!!!!!!!!!!!ЯЯнаЗолотые слова. Только когда к этому придём, вопрос.СКСергей КЛюбая производственная деятельность - ограничения свобод. Ты ведь только звено в сложной производственной цепочке. И звено должно быть надежным. Значит свободны только нищие, и бандиты. Они - не рабы...! А все остальные - берут на себя обязательства. За выполнение которых и имеют бабки!ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Россия стала не предсказуема, не надёжна.Её действия --поверхностны. Её цели так и не определены. Непонятно--куда она идёт. И--что ждёт её народ --завтра. в общем не уверенности в завтрашнем дне.Александр ИвановРоссия как раз знает куда идти!!ММарияРоссия вечная. Жить будем дальше.TFTatyana FedotovaВы не правы. Россия как раз ясно знает свою цель. Не растерять ЧИСТОТУ СВОЕЙ ДУШИ. Раньше было такое понятие : ЦЕЛЬНОСТЬ НАТУРЫ. Так вот в России эта цельность в большинстве людей осталась. Люди не забыли заветы своих предков. Русских людей нельзя купить за побрякушки и стеклянные бусы. На это повелась в 90-е ВЕРХУШКА. Но сами знаете что всегда плавает, что выносит на верх. Вот эта верхушка и предала нашу Родину. Русские ЧЕТКО ЗНАЮТ, ЧТО ИМ НЕ НАДО. Поэтому с той Европой , которая сейчас беснуется и гадит, России не по пути, её ТОШНИТ от происходящего. И поэтому я считаю, что СССР можно возродить. И считаю, что это уже бессмысленно. Умерла так умерла. Поезд ушёл. Можно взять тех, кто хочет , но на остальных "братьев" нужно ПЛЮНУТЬ, наконец. Хотели в ЕС и катитесь. НИКАКОЙ ПОМОЩИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ, НИЧЕГО ЛИЧНОГО. ПРОСТО БИЗНЕС. НАС ОНИ НЕ ЖАЛЕЛИ И НЕ ЖАЛЕЮТ и ИХ НЕЛЬЗЯ ЖАЛЕТЬ, ДОБРОЕ ДЕЛО ВСЕГДА НАКАЗУЕМО, НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА_ НЕ БУДЕТ ЗЛА,СКСергей КНу это верхи ненадежны. Они боятся сформулировать цели. А то вдруг им за эти цели морды бить начнут. А хороших целей и идей у них нет.ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Вот чувство стадности --и воспитывается в оболваниемом народе.СКСергей КНу невозможно ни одно сложное производство организовать без сложной организации людей. Это вы народ болваните! В нищенство отправляете...Не ОнОно уже давно воспитано и работает на генном уровне! И это не оскорбление, а констатация факта. Русские уже 200 лет мусолят "кто виноват и что делать", ничего по сути не делая для того, чтобы выйти из положения холопов и зэков, обслуживающих чужие и чуждые интересы "до последней капли крови". Где еще можно представить себе, чтобы один "предатель" - из команды горячо любимых народом "верных сынов родной (дуракам и негодяям) ленинской партии", мог бы развалить "великую державу"? А столь "великий" народ - даже не пикнул и не пожелал получить хотя бы синяка под глаз за "горячо любимый" СССР! Не надо пенять на большевицкое "светлое будущее", ставшее Настоящим. Это результат безмозглого "героизма советских людей" при их полной безответственности и бездеятельности при очевидном движении страны в тупик на протяжении целого столетия. Впрочем и до большевиков Россия не отличалась повышенной социальной ответственностью, будучи веками вассалами и "правопреемниками" бесправия Орды, управляясь немецкой династией и тупо "собирала земли" соседей ценой разорения и недоразвития имеющихся при насильственном удержании общества в крепостном состоянии. Россия никогда не была страной для людей- ее граждан. Она "люди для страны" - просто ресурс "бабы еще нарожают" для бессчетного и безнаказанного растрачивания. Русские привыкли и не возражают.ANANATOLY NALIOTOVТурбулентность климатическая, социальная, политическая Не тревожит наши сердца. А ведь это начало конца! Не причём регион или нация На планете психомутация! Поглотит всех космическая тьма! Для лучшей участи не хватит нам ума.Александр ГоловиновС автором статьи согласен: СССР 2.0 - невозможен, а взаимоотношения с бывшими республиками должны строиться на прагматичной основе: тут не нужно изобретать велосипед и заниматься мессианством, которое слишком дорого обходилось нашему народу.СКСергей КВполне возможен СССР-2ю- - и необходим. Иначе кончина. Нам нужны длинные экономические цепочки - вот они дают много денег. А прагматизм никто никогда не отменял. Если раз ступили - делайте работу над ошибками. И стройте все как надо. Без глупостей.АВАлександр ВиноградовСтатья понравилась.Или большая РОССИЯ,или пошли на хер.Леша и Лора МусликовыПредставляете если бы в такой (Вашей) форме высказался президент? Вдруг именно Вы станете избираться? Вам эти слова припомнят и не изберут.WWaleryСогласен, все так скоро станет. Скоро в нац. республиках не останется помнящих СССР и его блага национальной политики, поэтому перестанут качать права на достойное к себе отношение по привычке как в СССР. Статья несколько не верно трактует обстоятельства, что страны бывшего СССР не только не рвутся обратно в новый союз с Россией, но даже занимаются откровенной русофобией. Не рвутся руководители этих республик, которые везде рассадили своих родственников и хорошо живут. Это они всячески пропагандируют и навязывают своему народу русофобию. Поскольку все их богатства наворованные, они боятся, темными ночами вспоминая Гляна и Иванова - следователей из центра по хлопковому делу. Что самого народа, за исключениями уже сильно майданутой обманутой молодежи, большея его часть вспоминают СССР с ностальгией...VGVasily GolovНе путайте желание одних и отказ других.Что такое СССР для 13 союзных республик.У одних это связано с тем,что СССР сделал из них парадную для Европы,другим позволял хорошо жить,но мало производить. Независимость для большинства смесь всех благ,пропуская недостатки другим.Многие считали,что они кормили москалей.Независимость обнажила вранье.Жить на свои деньги многие не научились,но сохранили умение жить хорошо. Все полезли за кредитами.Они привыкли не отдавать затраты бюджета СССР.А тут МВФ и требования других кредиторов.Comandor ComandorМао Цзе Дун был не глупым политиком!СКСергей КВот это правда!alexanderПосле смерти великого вождя товарища СТАЛИНА в 1953 году, лже коммунисты, начали развал Советского Союза.Sergei KakurskiiОн называл это-советский ревизионизм!Анжелатупой вопрос - потому что СССР - это не сейчас. везде, куда приходят наши алихархи -они все растаскивают. крым - мадейру в кармашек к кооперативу... и так далее. Батька молодец, пока держится, абхазы тоже не позволяют растаскивать, хоть у них и разруха почти.Таисия ИвановаПро Абхазию у вас неверные представления, в Абхазии получают пенсии, зарплаты русскими рублями, да живут они за счет нас, без Грузии и официально вроде бы независимо(под нашей охраной), стоит нам их отпустить, это будет сплошная нищета... нет своих денег, армии, промышленности... ничего нет, только один гонор...Анжелану согласна, но они земли не распродают гражданам других государств? наши хапыри в пролете пока?Наталья Гайдук (сивач)что хотел сказать писатель этой статьи хватить муссолить РФ. . лучше не помогать им захотели самостоятельности пусть попрубуют. я люблю украинцев. а Абхацев не очень.БОБорис ОсиповГеннадий ТышкевичКакая чушь !igor kimВ бывших республиках бояться не Россию, а ее олигархов и готовы сотрудничать с другими странами, которые развиваются, а не стоят а месте, как Россия.Адольф ПешковПослушай, автор!! Ты откуда вылез?? В советское время был анекдот про партизана, который вылез из леса через 30 лет после войны. При чём здесь вопрос о народе? Если опросить поляков, то и они 100% скажут, что мы разные. Я уже не говорю о том, что пока никто ни кому не предлагал объединяться. В этом нет никакой необходимости для республик - в первую очередь не из за мнимого страха, а из за неспособности России со своим очень вялым и бесполезным даже для своего народа президентом управлять крупной страной.Борис Николаевич"Почему республики СССР боятся объединения с Россией? Ведь в СССР им жилось лучше, чем сейчас" А вот потому и не хотят, потому, чт РФ к сожалению не СССР! А менять своих буржуев на Российских то же самое, что менять шило на мыло! Не имеет ни какого смысла, пожалуй даже российские буржуи самые хищные из всех буржуев в пост советском пространстве! Статья вредная, антинародная!Валерий Антохинэто рф боится опять халявщиков на своем горбе тащитьАлександр ЗвонковСлишком много воды написано. Коротко: почти во всех бывших республиках СССР социальный уровень населения уже выше нашего и всем (даже и за рубежом) известен наш уровень коррупции. Поэтому наша грязь никому не нужна.Юрий СлитинскийАлександр, Вы написали вроде правильно,но не сказали про главного виновного, а это Центробанк Рассии, который умышленно согласился на заниженный курс рубля, относительно всех их латов, литов, лари, манатов, это что русский рабочий работающий, за рубли, по Вашему работает хуже прибалта или азера, плюющего на наши деньги. Пора Набиулину и всех её помощников вешать на столбах!Комментировать
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