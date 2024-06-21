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Life & Style: бывший муж Джоли Питт сделает предложение Инес де Рамон этим летом

Life & Style: бывший муж Джоли Питт сделает предложение Инес де Рамон этим летом

Знаменитый актер Брэд Питт, похоже, готов сделать серьезный шаг в своих отношениях с Инес де Рамон. По сообщениям Life & Style, звезда Голливуда планирует предложить своей возлюбленной руку и сердце этим летом.

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