Life & Style: бывший муж Джоли Питт сделает предложение Инес де Рамон этим летом

Знаменитый актер Брэд Питт, похоже, готов сделать серьезный шаг в своих отношениях с Инес де Рамон. По сообщениям Life & Style, звезда Голливуда планирует предложить своей возлюбленной руку и сердце этим летом.
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