Якимушкин пропустит первый этап Кубка России по лыжным гонкам из-за болезни

Соревнования пройдут в Вершине Теи (Хакасия) с 23 по 26 ноября. «Я не вылетел в Вершину Теи. Я заболел достаточно сильно, поэтому пропустил «Гонку звезд», что меня очень расстроило, потому что это был новый, интересный, крутой формат.