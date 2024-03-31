Какие дворы ждет обновление в наступившем году?🌳🌳🌳 Продолжаются работы по проведению благоустройства придомовых территорий в нашем городе.
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Какие дворы ждет обновление в наступившем году?🌳🌳🌳 Продолжаются работы по проведению благоустройства придомовых территорий в нашем городе.