Новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в японской префектуре Исикава

В японской префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5 утром 3 января.По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 по Москве).
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