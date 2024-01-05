«Новогодний подарок»: четырехмиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Краснодарский край

Четырехмиллионным гостем выставки-форума «Россия» стала Дарья Молодцова из Тулы. В честь такой красивой цифры она получили подарки: поездку в Краснодарский край и сертификат на посещение лучших виноделен России от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и Министерства сельского хозяйства РФ.
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