«Новогодний подарок»: четырехмиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Краснодарский край

Четырехмиллионным гостем выставки-форума «Россия» стала Дарья Молодцова из Тулы. В честь такой красивой цифры она получили подарки: поездку в Краснодарский край и сертификат на посещение лучших виноделен России от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и Министерства сельского хозяйства РФ.