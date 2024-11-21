Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Сходи в мечеть, послушай, как правильно жить, но у меня другая религия": Русскую девушку начали обрабатывать в такси и она все записала

"Сходи в мечеть, послушай, как правильно жить, но у меня другая религия": Русскую девушку начали обрабатывать в такси и она все записала

Avia.pro - СМИ Поездка в такси, которую я планировала как тихий и спокойный путь домой, внезапно превратилась в настоящий сеанс религиозного воспитания.

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Комментарии
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Александр
И правильно делаете. Брехня &quot;Авиа.про&quot; и  &quot;Царь -града&quot; на тему мигрантов уже достала.
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5 час.
Елена Соколовская
Ну и вали отсюда , если тебя достало
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4 час.
Александр Пятнистый
а как достала твоя брехня и тупость
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4 час.

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