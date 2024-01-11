Путин оценил ситуацию с инфляцией

Глава государства Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России. Президент встретился с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на ТАСС.
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