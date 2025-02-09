Петербуржец позвонил по номеру 112 вечером 8 февраля и сообщил, что неизвестные подожгли входную дверь его квартиры на Марата.
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Петербуржец позвонил по номеру 112 вечером 8 февраля и сообщил, что неизвестные подожгли входную дверь его квартиры на Марата.