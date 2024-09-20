Обеспечат защиту прав учащихся – в облано ответили на ситуацию в школе Баутино

В отделе образования Тупкараганского района обещали принять меры по обеспечению защиты прав учащегося, включая проведение разъяснительных бесед с педагогами и обучающимися, а также мониторинг дальнейшего состояния ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии