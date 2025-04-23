«Дубайский шоколад» проверят на фальсификат и опасные компоненты

Роспотребнадзор и госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции просят пресечь реализацию и изъять из оборота подозрительно дешевый «дубайский шоколад», который массово начал продаваться в России.
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