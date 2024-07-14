Рогозин: военные России в зоне спецоперации написали на снаряде «за ухо Трампа»

Российские военнослужащие в зоне спецоперации написали на снаряде «за ухо Трампа». Об этом рассказал представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин, опубликовавший в своем Telegram-канале соответствующую фотографию.
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