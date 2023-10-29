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Мировое обозрение

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Google превратила внутриканальные наушники в монитор сердечного ритма одним лишь обновлением ПО

Google превратила внутриканальные наушники в монитор сердечного ритма одним лишь обновлением ПО

Google сообщила о проведенном исследовании в области аудиоплетизмографии (APG), которое позволило добавить функцию измерения сердечного ритма наушникам с активным шумоподавлением «с помощью простого обновления программного обеспечения».

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