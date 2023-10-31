Врач-гастроэнтеролог Садыков назвал оптимальную закуску под водку

Иногда приятные на вкус деликатесы могут стать причиной раздражения желудка.Соленые и маринованные огурчики, сало, овощные разносолы, оливье и селедка под шубой, сыр и холодец, маринованные грибочки – каких только закусок под водку не существует.
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