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Военное обозрение

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«Газа должна быть денацифицирована»: посол Израиля в ООН обвинил мирных жителей Газы в похищении израильских заложников

«Газа должна быть денацифицирована»: посол Израиля в ООН обвинил мирных жителей Газы в похищении израильских заложников

По словам дипломата, палестинский анклав следует демилитаризовать и расселить.

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