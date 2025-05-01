Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Рада» раскрыл детали соглашения с США о совместном управлении доходами от…Сообщение «50% в общий фонд»: Украина и США договорились о разделе доходов от добычи ресурсов появились сначала на Ежедневные новости.