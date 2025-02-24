JRP: оптимисты чаще занимаются физической активностью и лучше решают проблемы

Американские ученые из Сиракузского университета и Мичиганского государственного университета изучили, как оптимизм и пессимизм влияют на психологическое и физическое благополучие человека в условиях длительного стресса.
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