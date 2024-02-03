Держатели евробондов ТМК согласились на альтернативные платежи Татьяна АрестоваТМК или публичное акционерное общество «Трубная металлургическая компания» успешно завершило процедуру изменений условий еврооблигаций на общую сумму 0,5 млрд долларов.
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