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За рулем

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Бренд Года «За рулем»: голосуем за финалистов

Бренд Года «За рулем»: голосуем за финалистов

Оставьте свой голос, чтобы выбрать лучшие бренды автомокмпонентов, автоэлектроники и ГСМ! По итогам голосования за длинные списки, которые представил наш аналитический партнер – компания РОМИР, читатели и подписчики «За рулем» выбрали 120 претендентов на победу – по 10 в каждой из 12 номинаций.

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