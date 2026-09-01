Бренд Года «За рулем»: голосуем за финалистов

Оставьте свой голос, чтобы выбрать лучшие бренды автомокмпонентов, автоэлектроники и ГСМ! По итогам голосования за длинные списки, которые представил наш аналитический партнер – компания РОМИР, читатели и подписчики «За рулем» выбрали 120 претендентов на победу – по 10 в каждой из 12 номинаций.