Мужчинам в Свердловской области вновь начали рассылать повестки в военкомат

В военном комиссариате объяснили, для чего вызывают военнообязанных свердловчан.В Свердловской области мужчины вновь начали получать повестки в военкомат, сообщает Е1, ссылаясь на супругу жителя Среднеуральска, которому посчастливилось получить подобное "приглашение".
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