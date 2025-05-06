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Крымская газета

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7 мая: какой сегодня день

7 мая: какой сегодня день

7 мая отмечается День Вооружённых Сил Российской Федерации. Российские Вооружённые Силы имеют трёхвидовую структуру, которая в большей степени соответствует сегодняшним требованиям и позволяет повысить эффективность боевого применения вооружения, серьёзно упростить взаимодействие различных видов Вооружённых Сил и удешевить систему управления войсками.

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