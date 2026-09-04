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Срочно! Авиакомпании отказываются лететь в небе России после угроз Зеленского: меняются расписания рейсов

Срочно! Авиакомпании отказываются лететь в небе России после угроз Зеленского: меняются расписания рейсов

Танзанийская авиакомпания Air Tanzania с 4 сентября временно прекращает выполнение прямых рейсов по маршруту Дар-эс-Салам — Москва.

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