В Польше назвали ключевые достижения встречи Туска и Мерца

Итоги переговоров в Варшаве между премьер-министром Польши Дональдом Туском и канцлером Германии Фридрихом Мерцем назвал заместитель главы польского минфина Павел Карбовник 7 мая на своей странице в соцсети Х.
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