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Токио призвал Москву убрать мемориал победы над Японией в Хабаровске

Токио призвал Москву убрать мемориал победы над Японией в Хабаровске

Евгения Летта/ТАСС России необходимо демонтировать мемориал победы СССР над Японией в Хабаровске, заявила 5 сентября японский премьер-министр Санаэ Такаити.

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лина любимцева

А ТО НЕ БЫЛО ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ?!!   Откуда   советские войска вышибли япошек?!!  ИЗ КИТАЯ!!  Где китайцы много лет зверствовали и бесчинствовали. Убивали китайцев на улицах "на спор"... КТО БОЛЬШЕ УБЬЕТ ПРОХОЖИХ КИТАЙЦЕВ ЗА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ?!!    ....НЕЛЮДИ!! Они еще там вякают, эти япошки. ОТВРАТНАЯ НАЦИЯ!! И сейчас тоже!!