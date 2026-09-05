Евгения Летта/ТАСС России необходимо демонтировать мемориал победы СССР над Японией в Хабаровске, заявила 5 сентября японский премьер-министр Санаэ Такаити.
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А ТО НЕ БЫЛО ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ?!! Откуда советские войска вышибли япошек?!! ИЗ КИТАЯ!! Где китайцы много лет зверствовали и бесчинствовали. Убивали китайцев на улицах "на спор"... КТО БОЛЬШЕ УБЬЕТ ПРОХОЖИХ КИТАЙЦЕВ ЗА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ?!! ....НЕЛЮДИ!! Они еще там вякают, эти япошки. ОТВРАТНАЯ НАЦИЯ!! И сейчас тоже!!