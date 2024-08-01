Жители Екатеринбурга пожаловались Путину на скандальную стройку

Люди требуют остановить возведение высотки компании "Астон".Жители Екатеринбурга записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, где пожаловались на скандальную стройку на улице Советская 19Б.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии