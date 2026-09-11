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В Самаре из-за атаки беспилотников пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате атаки беспилотников на Самару. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на городскую администрацию, всем оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться амбулаторно.

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