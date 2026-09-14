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Мировое обозрение

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Россиян предупредили о рисках передачи ИИ управления брокерским счётом

Россиян предупредили о рисках передачи ИИ управления брокерским счётом

С сентября 2026 года российские банки разрешили клиентам подключать ИИ-агентов к брокерским счетам. Алгоритмы получили разные уровни доступа — от простого просмотра данных до самостоятельного исполнения заявок.

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