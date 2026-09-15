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Царьград

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The Times: Бернэм встретится с Трампом в Нью-Йорке 22 сентября

The Times: Бернэм встретится с Трампом в Нью-Йорке 22 сентября

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм проведет первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, чтобы обсудить Украину, Ближний Восток и энергетические вопросы.

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