Онколог Дмитриевская назвала первый признак появления меланомы

Это изменения уже существующих на теле родинок Врач онколог-дерматолог Наталья Дмитриевская в разговоре с РИАМО сообщила, что к первым признакам меланомы можно отнести изменения уже существующих на теле родинок.
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