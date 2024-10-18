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Владимир Ефимов: на Остоженке пройдёт реставрация доходного дома Бройдо

Владимир Ефимов: на Остоженке пройдёт реставрация доходного дома Бройдо

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что согласован проект капитального ремонта с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия в Хамовниках.

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