Владимир Ефимов: на Остоженке пройдёт реставрация доходного дома Бройдо

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что согласован проект капитального ремонта с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия в Хамовниках.
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