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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никишин не вернется в КХЛ, заявил агент защитника: «Знакомая по КХЛ ситуация: игрок хочет в другую команду, но клуб не отпускает. Можно провести аналогию со «Спартаком»

Александр Черных, агент Александра Никишина в КХЛ , прокомментировал информацию о том, что защитник «Каролины» может вернуться в лигу.

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