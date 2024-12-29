Российские военные в Курской области взяли в плен боевика ВСУ Владимира Поповича, который на протяжении длительного времени служил в 456-й бригаде транспортной авиации, дислоцирующей на авиабазе Гавришовка, Винницкой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии