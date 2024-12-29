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Из авиации – в штурмовики: ВС РФ взяли в плен украинского авиатора

Из авиации – в штурмовики: ВС РФ взяли в плен украинского авиатора

Российские военные в Курской области взяли в плен боевика ВСУ Владимира Поповича, который на протяжении длительного времени служил в 456-й бригаде транспортной авиации, дислоцирующей на авиабазе Гавришовка, Винницкой области.

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