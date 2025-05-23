Британия пытается сковать российский флот на Черном море, заявил Келин

ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Великобритания занималась и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.
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