В Москве пятый беспилотный трамвай приступил к тестированию на маршрутах

Испытывать пятый беспилотный трамвай «Львенок-Москва» начали на Краснопресненской сети. По маршруту № 10 он едет без водителя, а на других маршрутах водитель управляет вагоном, пока тот изучает местность и накапливает данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Y Более 47 млн свед...
- МВД России публик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым