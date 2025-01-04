Российские автопроизводители получат новую отсрочку по уплате утилизационного сбора

Производители транспортных средств и прицепов, заключившие специальный инвестиционный контракт, смогут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора за IV квартал 2024 года и за I–III кварталы 2025 года.
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