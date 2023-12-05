Пушков назвал рекордную цену на золото признаком конца гегемонии США

Цена на золото добралась до наивысшего уровня за всю историю - 2135 долларов США за унцию.Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал, что рекордная отметка свидетельствует о «конце истории» гегемонии США.
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