По Брянску 13 сентября покатилась волна эвакуаций из-за угрозы взрыва

Это проспект Ленина, 35 (финансовое управление горадминистрации), улица Молодой Гвардии (детская библиотека), улица III Интернационала, 8 (БУМ-Сити), улица 2-я Мичурина, 34 (Ледовый дворец), - рассказали 13 сентября в пресс-службе Брянской городск .
Это проспект Ленина, 35 (финансовое управление горадминистрации), улица Молодой Гвардии (детская библиотека), улица III Интернационала, 8 (БУМ-Сити), улица 2-я Мичурина, 34 (Ледовый дворец), - рассказали 13 сентября в пресс-службе Брянской городск .
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