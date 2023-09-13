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По Брянску 13 сентября покатилась волна эвакуаций из-за угрозы взрыва

По Брянску 13 сентября покатилась волна эвакуаций из-за угрозы взрыва

Это проспект Ленина, 35 (финансовое управление горадминистрации), улица Молодой Гвардии (детская библиотека), улица III Интернационала, 8 (БУМ-Сити), улица 2-я Мичурина, 34 (Ледовый дворец), - рассказали 13 сентября в пресс-службе Брянской городск .

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