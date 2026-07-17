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SK Hynix вывела корейские акции в лидеры на Gate благодаря ажиотажному спросу

Корейские акции стремительно заняли первое место по объему торгов на платформе Gate. Если еще несколько недель назад их доля составляла около 5% всех операций с токенизированными акциями, то теперь она выросла до 63,5%.

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