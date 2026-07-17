SK Hynix вывела корейские акции в лидеры на Gate благодаря ажиотажному спросу

Корейские акции стремительно заняли первое место по объему торгов на платформе Gate. Если еще несколько недель назад их доля составляла около 5% всех операций с токенизированными акциями, то теперь она выросла до 63,5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии