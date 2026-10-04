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Царьград

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Зубков: выходы медведей к людям прекратятся к декабрю

Зубков: выходы медведей к людям прекратятся к декабрю

Олег Зубков, владелец крымских зоопарков, предсказывает спад выходов медведей к людям к декабрю. С начала года в России зафиксировано 22 смертельных нападения, преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке.

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