На День Святого Духа, отмечаемый 9 июня 2025 года, не стоит смотреть на свое отражение в воде ClickioДень Святого Духа — один из важных праздников христианской традиции, который в 2025 году приходится на 9 июня.
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