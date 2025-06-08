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На День Святого Духа, отмечаемый 9 июня 2025 года, не стоит смотреть на свое отражение в воде

На День Святого Духа, отмечаемый 9 июня 2025 года, не стоит смотреть на свое отражение в воде

На День Святого Духа, отмечаемый 9 июня 2025 года, не стоит смотреть на свое отражение в воде ClickioДень Святого Духа — один из важных праздников христианской традиции, который в 2025 году приходится на 9 июня.

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