Готовим мясо с картошкой вкуснее любого шашлыка: ароматное жаркое на открытом огне

Сочетание нежного мяса и хрустящей картошки всегда радует своим вкусом и ароматом. Этот рецепт не только легок в приготовлении, но и порадует вас оригинальным подходом к использованию аджики и белого вина.
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