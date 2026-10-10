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Царьград

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Мосгорсуд смягчил наказание Портянникову по делу о взятках

Мосгорсуд смягчил наказание Портянникову по делу о взятках

Мосгорсуд изменил приговор Вячеславу Портянникову, осужденному по делу о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны, заменив 7-летний срок на условное наказание.

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