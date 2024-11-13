Размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей. О такой необходимости заявил Демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков, его цитирует ТАСС.
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