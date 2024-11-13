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Размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей

Размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей

Размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей. О такой необходимости заявил Демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков, его цитирует ТАСС.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
А сколько у Тимакова детей, и как будет рассчитываться его пенсия?
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17 час.

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